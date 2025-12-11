Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.

Соответствующая информция опубликована на официальном сайте организации после "Олимпийского саммита", прошедшего сегодня в Лозанне.

МОК отмечает, что в отношении молодых спортсменов из РФ "должны применяться стандартные протоколы международных федераций или организаторов международных спортивных мероприятий в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов, при условии, что соответствующая национальная спортивная организация имеет хорошую репутацию".

Ранее глава МОК призвала допускать всех спортсменов без политического вмешательства.

Война в Украине продолжается 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ продвинулись к югу от Мирнограда Донецкой области, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Противник также получил новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

