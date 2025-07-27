Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает издание Ski-Nordique.

"Мы не будем спешить с решениями (по допуску атлетов) на заседаниях в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", – заявила Ковентри.

Тем временем, в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира. Об этом сообщили в штабе команды.

Помимо этого, также был развернут баннер с надписью: "Российские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверк, а завтра будут "Грады"".

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Грузии с 22 по 30 июля. Международная федерация (FIE) допустила к соревнованиям в нейтральном статусе 37 российских спортсменов. В чемпионате участвует также и сборная Украины.

Напомним, Кирсти Ковентри ранее уже говорила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за войн и намерена начать переговоры о возможном возвращении России на Игры.