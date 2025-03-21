Кирсти Ковентри, которая станет первой африканской главой Международного олимпийского комитета (МОК), заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за войн и намерена начать переговоры о возможном возвращении России на Игры.

Об этом сообщает Sky News.

В интервью Sky News преемница Томаса Баха отметила, что видит несогласованность в текущем подходе, при котором Россия подвергается изоляции, в то время как в Африке тоже идут вооружённые конфликты.

Отвечая на вопрос на следующий день после своего избрания в МОК о том, выступает ли она против запрета на участие стран в Олимпиаде из-за войн, Ковентри сказала: "Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Я бы хотела создать специальную рабочую группу, которая разработает политику и рекомендации, которыми наше движение сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты. В Африке сейчас происходят ужасающие конфликты. К сожалению, они никуда не исчезают. Так что, как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов? Как мы обеспечим возможность участия всех спортсменов в Олимпийских играх? И наша ответственность – гарантировать их безопасность и поддержку уже во время Игр. Это тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения добиться представительства всех спортсменов".

Напомним, Ковентри вступит в должность президента 24 июня.

В феврале МОК призвал допустить спортсменов из РФ и Беларуси к отбору на зимние Олимпийские игры.