В Федерации тенниса Украины отреагировали на рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр и россиянки Влады Минчевой после матча в Австралии. В организации назвали это "неприятным инцидентом".

Соответствующее сообщение Федерация тенниса Украины опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

"Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей игрокиней", - говорится в сообщении.

В организации также привели цитату отца 16-летней теннисистки, Константина Котляра, который заверил, что "Лиза очень жалеет и уверяет, что никогда больше не позволит себе ничего подобного".

По его словам, послематчевый ритуал Лиза Котляр выполнила "на автомате".

Ранее Федерация фехтования планировала отменить обязательные рукопожатия между спортсменами после инцидента с Ольгой Харлан.

Мы также сообщали, что украинских шахматистов призвали воздержаться от рукопожатий и фотосъёмок с российскими и белорусскими спортсменами.