Министр спорта России заявил о подготовке всей сборной команды к выступлению на Олимпиаде 2028 в США
Сборная России готовится в полном составе выступить на Олимпиаде в 2028 году. Она будет проходить в США.
Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Что касается ближайшей зимней Олимпиады – ситуация сложная: всего три допуска... Важным событием являются летние Олимпийские игры 2028 года. Готовимся принимать участие в полном составе", – сказал он.
При этом министр подчеркнул, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали российских спортсменов в борьбе за восстановление их прав на международной арене.
Напомним, с 2022 года российские сборные не допускаются на олимпийские соревнования, возможно лишь участие отдельных спортсменов под нейтральным флагом.
Напомним, что США рискуют лишиться статуса хозяйки летних Олимпийских игр 2028 года и зимних - 2034-го, если американские правоохранительные органы применят "акт Родченкова" в расследовании применения допинга китайскими пловцами.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не принято.