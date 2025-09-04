Сборная России готовится в полном составе выступить на Олимпиаде в 2028 году. Она будет проходить в США.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Что касается ближайшей зимней Олимпиады – ситуация сложная: всего три допуска... Важным событием являются летние Олимпийские игры 2028 года. Готовимся принимать участие в полном составе", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали российских спортсменов в борьбе за восстановление их прав на международной арене.

Напомним, с 2022 года российские сборные не допускаются на олимпийские соревнования, возможно лишь участие отдельных спортсменов под нейтральным флагом.

Напомним, что США рискуют лишиться статуса хозяйки летних Олимпийских игр 2028 года и зимних - 2034-го, если американские правоохранительные органы применят "акт Родченкова" в расследовании применения допинга китайскими пловцами.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не принято.