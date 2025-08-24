Саудовская Аравия не справляется с задачей создать снег, а потому просит Китай взять на себя проведение Азиатских зимних игр 2029 года, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия и Олимпийский совет Азии (OCA) начали переговоры с другими странами о возможной передаче соревнований. Это связано с проблемами строительства горнолыжного курорта Троджена, который должен был принять игры. Курорт расположен на территории мегапроекта Неом, который сталкивается с множеством трудностей.

Представители Саудовской Аравии провели неформальные переговоры с Китаем.

Строительство Троджены — часть огромного проекта Неом, стоимость которого сейчас оценивается в $1,5 трлн — в три раза выше первоначальной сметы. Курорт строится в пустыне, где почти никогда не бывает естественного снега, и для создания условий зимних игр приходится решать сложные инженерные задачи: обеспечивать подъем воды, создавать искусственные озера и снег.

Саудовская Аравия уже потратила десятки миллиардов долларов на масштабные проекты, но ныне сталкивается с финансовыми ограничениями из-за падения цен на нефть и дефицита бюджета.

Китай пока официально не подтвердил, готов ли принять игры, и решение будет приниматься OCA.

Последние Азиатские зимние игры прошли в Харбине (Китай) в феврале 2025 года — городе с хорошими естественными зимними условиями.

Ранее мы писали, что США рискуют лишиться статуса хозяйки летних Олимпийских игр 2028 года и зимних - 2034-го, если американские правоохранительные органы применят "акт Родченкова" в расследовании применения допинга китайскими пловцами.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не принято.