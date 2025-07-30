Бывшая спортсменка Лаура Дальмайер, ныне работающая в горноспасательной службе Германии, получила "как минимум серьёзные травмы" в результате инцидента во время восхождения в Исламской Республике Пакистан.

Об этом сообщает немецкое пресс-агентство DPA.

Команда Дальмайер заявила, что двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира пострадала от падающих камней во время восхождения на пик Лайла высотой 6069 метров в городе Каракоруме.

"Из-за продолжающегося сильного камнепада никому до сих пор не удалось добраться до неё. Осмотр с вертолёта показал, что опытная альпинистка получила как минимум серьёзные травмы. Никаких признаков жизни", – говорится в заявлении.

К вечеру поиски были приостановлены из-за наступления темноты, сообщил агентству DPA представитель пакистанского управления по туризму. Работа возобновится завтра утром.

По имеющейся информации, напарник Дальмайер, во время восхождения работавщий со страховочной верёвкой, немедленно позвонил в службу спасения, как только произошёл несчастный случай, и спасательная операция была немедленно начата. Работы координирует международная горноспасательная команда при поддержке опытных международных альпинистов, работающих в регионе.

Из-за удалённости района спасательный вертолёт смог добраться до места происшествия только во вторник утром, сообщило руководство.

31-летняя Лаура Дальмайер – сертифицированный горный и горнолыжный гид и активный член немецкой горноспасательной организации. Считается опытным альпинистом, осознающим риски. Она была в Каракоруме с конца июня с друзьями, а 8 июля поднялась на 6287-метровую башню Большой Транго. Пик Лайла был второй запланированной вершиной.

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