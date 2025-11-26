В Древней Олимпии зажгли олимпийский огонь для зимних Игр-2026 в Италии.

Об этом сообщают западные издания.

Мероприятие проводилось в Археологическом музее города в присутствии президента Греции Константиноса Тасуласа, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, главы Национального олимпийского комитета Греции Исидороса Кувелоса и других официальных лиц.

Из-за непогоды церемонию перенесли с античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей, и для зажжения факела был использован резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры.

Ранее мы писали, что в МОК рассматривают возможность допуска спортсменов из РФ и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх.

А недавно президент МОК Кирсти Ковентри призвала допускать всех спортсменов к соревнованиям без политического вмешательства.