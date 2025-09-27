Международный паралимпийский комитет на последнем заседании в Сеуле, проголосовал за возобновление членства РФ и Беларуси, приостановленное после начала полномасштабного вторжения. На генеральной ассамблее организации в Сеуле было принято решение вернуть оба национальных комитета в число полноправных членов МПК.

Об этом говорится в заявлении комитета.

Решение позволяет спортсменам стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

"Принимая решения, организации-члены МПК, в том числе национальные паралимпийские комитеты, международные федерации и международные организации спорта инвалидов, присутствовавшие на Генеральной ассамблее МПК 2025 года, сначала проголосовали против предложения о полном отстранении НПК России (111 голосов против 55 при 11 воздержавшихся). Затем организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном отстранении НПК России (91 голосов против 77 при 8 воздержавшихся), что означало восстановление НПК России в полном составе МПК", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что сборная России готовится в полном составе выступить на Олимпиаде в 2028 году, которая будет проходить в США.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не было принято.