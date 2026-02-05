Европейская федерация водных видов спорта возвращает российских и белорусских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с их флагами и гимнами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Спортсмены с российским или белорусским паспортом, выступающие в молодежных и юниорских категориях, больше не будут подпадать под ограничения в отношении участия в европейских соревнованиях по водным видам спорта как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены будут допущены без проверки биографических данных и в полном соответствии с европейскими протоколами, касающимися флагов, гимнов, униформы и сопутствующих элементов", - сообщает федерация.

При этом для взрослых спортсменов ограничения остаются.

"Что касается соревнований для взрослых, то спортсмены и вспомогательный персонал могут участвовать в европейских турнирах после подачи заявки на нейтральный статус как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях", - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.

На днях же МОК призвал украинскую сборную не прибегать к антироссийским акциям на грядущей Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.