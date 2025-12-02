Российских и белорусских лыжников допустили к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

Решение опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказался допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, и российские лыжники и сноубордисты не должны были участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Ассоциация лыжных видов спорта и Паралимпийский комитет России подали апелляцию на это решение, которая была рассмотрена в ускоренном режиме в связи с предстоящими квалификационными соревнованиями.

Россия выиграла дело у FIS. Позже Международная федерации лыжного спорта и сноуборда подтвердила, что признает решение суда и допустит российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее сборной России разрешили участвовать в международных турнирах по дзюдо под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием символики страны.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала допускать к соревнованиям всех спортсменов без политического вмешательства.