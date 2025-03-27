В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят видеть Россию на международных соревнованиях.

Об этом пишет газета The Independent.

По информации издания, некоторые футбольные чиновники "хотели бы вернуть россиян уже завтра".

В публикации говорится, что в УЕФА в настоящее время предпринимают определенные шаги к возвращению российского футбола на мировую арену.

"Некоторые считают, что страну вообще не следовало исключать. Внутреннее давление растет", – утверждает высокопоставленный источник The Independent.

Конгресс УЕФА состоится 3 апреля в Белграде.

Напомним, в феврале МОК призвал допустить спортсменов из РФ и Беларуси к отбору на зимние Олимпийские игры.

А недавно Кирсти Ковентри, которая станет первой африканской главой Международного олимпийского комитета, заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за войн и намерена начать переговоры о возможном возвращении России на Игры.

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