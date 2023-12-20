Исполком Российского футбольного союза (РФС) решил остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где он находится под жесткими санкциями, и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Об этом сообщают российские СМИ.

Исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию, сказал вице-президент РФС Ахмед Айдамиров. По его словам, союз будет "бороться за Европу" и останется в УЕФА.

"Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия - это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно", - сказал Айдамиров.

Как пояснил другой член исполкома Михаил Гершкович, РФС единогласно проголосовал против вступления AFC, поскольку так и не были получены гарантии от ФИФА насчет того, что в Азии и на международных соревнованиях россиянам позволят выступать.

"Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть", — сообщил он.

Исполком будет наблюдать за тем, как станет развиваться ситуация в следующем году.

РФС намерен "продолжать попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА".

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за войны в Украине.

Глава УЕФА Александер Чеферин говорил, что Россия вернется в футбол под эгидой организации после окончания военных действий в Украине. При этом ФИФА может допустить сборные России до международных турниров для игроков не старше 17 лет. Такую же возможность допускали и в УЕФА, однако после этого сослались на отсутствие "технической" возможности выполнить это решение.

На это в России пригрозили выходом из УЕФА и переездом российского футбола в Азию.

Мы анонсировали, что исполнительный комитет Российского футбольного союза в начале декабря собирался обсудить возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.