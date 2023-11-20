Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в начале декабря обсудит возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, пишут российские издания.

"Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию", - сказал Дюков.

Известно, что 28 февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за вторжения РФ в Украину. В конце минувшего ноября Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC, а 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения российских клубов и сборных к участию в официальных турнирах. Обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

Также глава РФС Александр Дюков говорил, что Международная федерация футбола не будет возражать против перехода россиян в Азиатскую конфедерацию футбола.