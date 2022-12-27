Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома организации по поводу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

В РФС объяснили, что решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций о потенциальном переходе России в АФК. Ожидается, что голосование состоится до 31 декабря 2022 года.

В пятницу прошло заседание исполкома, на котором не было принято решения о переходе в АФК, вопрос должен был быть рассмотрен 27 декабря. Глава РФС Александр Дюков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать против перехода и что обращение о выходе из УЕФА необходимо подать до 31 декабря, чтобы были шансы принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.