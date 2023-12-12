Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выдвинут кандидатом в президенты Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

На сегодняшний день администрация УАФ получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов Ассоциации, сообщает ТСН.

Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Шевченко.

Напомним, ещё в декабре прошлого года мы уже писали, что Владимир Зеленский и Офис президента активно работают над увольнением с поста главы Украинской ассоциации футбола экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Андрея Павелко и назначением на эту должность экс-главного тренера сборной Украины по футболу, знаменитого футболиста Андрея Шевченко.

Павелко долгое время сопротивлялся этому. Летом он был взят под стражу по подозрению в финансовых махинациях. Павелко до сих пор находится в СИЗО.

Ранее появилось видео из суда Львова, где арестовали Андрея Павелко.

Мы также сообщали, что бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником Зеленского