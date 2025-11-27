Сборную России допустили к участию на международных турнирах по дзюдо.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием символики страны. Это решение вступает в силу с турнира Большого шлема, который пройдет в Абу-Даби с 28 по 30 ноября. Исторически Россия была ведущей страной в мире дзюдо. Мы ожидаем, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас российские спортсмены частично допущены на крупнейшие турниры в нейтральном статусе, однако большинство федераций продолжают политику изоляции.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала допускать к соревнованиям всех спортсменов без политического вмешательства.

А летом президент МОК заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако окончательное решение еще не принято.