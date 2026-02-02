Международная федерация футбола (FIFA) должна рассмотреть вопрос отмены запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино, отвечая на вопрос британского телеканала Sky News.

Он считает, что ни одной стране в мире нельзя запрещать "играть в футбол из-за действий её политических лидеров".

"Мы должны это сделать. Определённо. Потому что этот запрет ничего не дал, он только вызвал еще большее разочарование и ненависть", - сказал Инфантино.

По его мнению, "помогло бы, если бы девочки и мальчики из России могли играть в футбол в других частях Европы".

"Никогда не запрещайте какой-либо стране играть в футбол", - подчеркнул президент FIFA.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований с начала вторжения в Украину.

Три года назад Россия решила остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где она находится под жесткими санкциями, и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Ранее Инфантино уже выступал в поддержку возвращения России в международный футбол. Ещё в 2023 году он говорил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу.