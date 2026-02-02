Международный олимпийский комитет (МОК) призвал украинскую сборную не делать антироссийские акции на грядущей Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили нас, чтобы на Олимпийских играх не устраивали никаких акций против войны. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию", – рассказал Гераскевич украинским журналистам.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам под флагом и гимном РФ.

А перед этим президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены, команды и официальные лица должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без какой-либо дискриминации и политического давления.

