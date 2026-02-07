РФ может выйти из бойкота в международном спорте.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на решение Международного олимпийского комитета в Милане.

Делегаты МОК выразили готовность принять и приветствовать Россию в основных соревнованиях.

Так, президент комитета Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой, а Йохан Элиаш, глава Международной лыжной федерации, призвал к разработке более четких принципов исключения стран из соревнований, учитывая другие конфликты в мире.

Ранее на этой неделе глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет его организации на участие в соревнованиях команд из России должен быть снят, поскольку он "ничего не дал".

"Бойкоты никогда ничего не решали, и наказываются только спортсмены", - заявил Эндрю Парсонс, глава исполкома Паралимпийских игр", - пишет The New York Times.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА "моральным дегенератом" за его призыв отменить запрет на участие российских команд в международных турнирах. Кроме того, Инфантино внесён в базу украинского сайта "Миротворец". Ему вменяется участие в актах "гуманитарной агрессии" против Украины, а также в "информационно-пропагандистских провокациях".

Между тем в Верховной Раде заявили, что начавшийся год будет годом масштабного возвращения российских атлетов в международный спорт, в том числе под собственной символикой.