Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

Запись с его личными данными опубликована на сайте.

В карточке Инфантино указано, что ему вменяется участие в актах "гуманитарной агрессии" против Украины, а также в "информационно-пропагандистских провокациях".

Напомним, накануне президент ФИФА Джанни Инфантино призвал разрешить российским командам участвовать в международных турнирах. Он считает, что ни одной стране в мире нельзя запрещать "играть в футбол из-за действий её политических лидеров".

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление спортивного функционера. Сибига назвал Инфантино "моральным дегенератом", что также упоминается в карточке данных президента ФИФА на сайте "Миротворец".

"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России положить конец войне", - заявил глава украинской дипломатии.

