Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали из зимней Олимпиаде из-за шлема с фотографиями погибших вследствие войны спортсменов.

Соответствующий указ № 119/2026 опубликован на сайте главы государства.

Как выяснилось, Гераскевичу присвоен орден Свободы за "самоотверженное служение украинскому народу"

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей", - говорится в указе президента.

Кроме того, министр образования Матвей Бедный заявил, что Украина обжалует дисквалификацию скелетониста.

"Сегодня Владислава Гераскевича не допустили к старту на Олимпийских играх. После этого МОК сообщил, что с "сожалением" отзывает его аккредитацию. По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Владислав, ты поступил достойно! Эта история точно будет иметь продолжение. Мы с тобой", - написал в своем Facebook министр.

Напомним, в Офисе президента жестко раскритиковали решение международного олимпийского комитета.

Как мы писали, МОК смягчил наказание украинскому скелетонисту: Гераскевич может по именной пластиковой карте (аккредитационному бейджу) проходить на олимпийские объекты и в зоны соревнований. Однако его дисквалификацию не отменили, то есть спортсмен сам состязаться в заездах не сможет.