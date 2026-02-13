Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета и Международной федерации скелетона (IBSF).

Об этом говорится в официальном релизе.

Таким образом суд подтвердил отстранение украинца от участия в Олимпийских играх.

По словам адвоката спортсмена Евгения Пронина, суд подтвердил право устранить Гераскевича еще до старта, даже если фактических нарушений с его стороны не было.

Гераскевич не явился на старт со шлемом, не нарушил олимпийскую хартию и правила соревнований, однако решение о его устранении осталось в силе.

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не на месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с руководящими принципами МОК", – заявил генеральный секретарь суда Мэтью Рид.

Ранее мы писали о том, что МОК дисквалифицировал Гераскевича из-за наменения использовать шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов во время соревнований.

Затем в Офисе президента жестко раскритиковали решение международного олимпийского комитета, а президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы за "самоотверженное служение украинскому народу".

Позже МОК смягчил наказание украинскому скелетонисту: Гераскевич может по именной пластиковой карте (аккредитационному бейджу) проходить на олимпийские объекты и в зоны соревнований. Однако его дисквалификацию не отменили, то есть спортсмен сам состязаться в заездах не сможет.