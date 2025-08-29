Силы обороны Украины этой ночью поразили еще один объект нефтяной инфраструктуры РФ в Брянской области - линейно-производственную станцию в районе населенного пункта Найтоповичи.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Эта станция перекачивает дизельное горючее через магистральные нефтепродуктопроводы. Генштаб заявляет, что зафиксирован пожар, но результаты поражения еще уточняются.

"Станция перекачивает дизельное горючее через магистральные нефтепродуктопроводы, в том числе для нужд российских оккупационных войск. Способности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн. тонн в год", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявляет, что сбило 18 дронов над Брянской областью. Местные власти заявляют, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, вчера ВСУ поразили в Азовском море российский ракетный корабль. Носитель крылатых ракет "Калибр" находился в Темрюкском заливе, в районе потенциального пуска ракет по территории Украины.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

