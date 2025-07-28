В Харьковской области армия РФ продолжает окружение Купянска с северо-запада и дошла уже до Соболевки. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

ВСУ пытаются выбить россиян, которые стремятся закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора.

"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - пишет DS.

Ранее сообщалось, что россияне охватывают Купянск с запада. Им удалось продвинуться в районе села Мирное.

Также российские войска продвинулись под Волчанском в Харьковской области.

Война в Украине идет 1251-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.