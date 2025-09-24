Переселенцев из Крыма и Донбасса часто не берут на работу в государственные органы из-за "фильтрации".

Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход в интервью Ютуб-каналу "Суперпозиция".

Нардеп сообщила, что к ней часто обращаются люди с подобными жалобами. По ее словам, государство никак не помогает внутренним переселенцам, которые потеряли жилье, кроме крошечных выплат. А потому прогнозирует дальнейший отток переселенцев за границу.

"Мы много думаем о том, что нужно возвращать людей, но никто не думает о тех, кто выбрал не покидать Украину, о внутренне перемещенных лицах. У них есть огромные проблемы, даже с устройством на работу. Ко мне поступают обращения о том, что люди, которые выехали из Крыма или Донбасса, не могут устроиться в государственные органы: не проходят условную фильтрацию. Мне это непонятно, ведь люди выбрали Украину. Как может быть такое отношение? Во-вторых, мы никак абсолютно не помогаем людям, утратившим всё, кроме несчастных 2 тысяч гривен. Естественно, мы можем ожидать еще большего оттока среди ВПЛ. Из страны выехали около 20% тех, кто был в статусе ВПЛ", - сказала Скороход.

Отметим, что даже 2 тысячи гривен получают не все переселенцы, а только самые уязвимые категории: пенсионеры и инвалиды.

Ранее мы сообщали, что за 3,5 года с момента масштабного вторжения РФ в Украине за государственный счет жильё получили лишь 63 внутренних переселенца, несмотря на 528,9 тысяч поданных заявок с пометкой "жилищные нужды".



Отметим, что в Офисе президента недавно пообещали помочь материально украинским беженцам, которые вернутся из Польши.