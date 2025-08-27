Переселенцам, чьё жильё осталось на оккупированной территории, обещают выплачивать до двух миллионов гривен в рамках программы "еВосстановление".

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём телеграм-канале.

Как пишет глава правительства, таким лицам будет положено до двух миллионов на одного человека или семью.

Первое время участие в программе будет доступно только для тнутреннеперемещённых лиц со статусом участника боевых действий и людей, получивших инвалидность в результате войны. Когда деньги начнут платить остальным переселенцам, потерявшим жильё, не уточняется.

Программа заработает через два месяца после опубликования постановления.

Отметим, что средства по программе еВосстановление можно потратить на покупку, строительство или ремонт жилья.

Также Свириденко сообщает, что Кабинет министров разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах. Получающие зарплату госслужащие всё ещё не смогут выехать.

