Первое заседание совета директоров американско-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессантом.

"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", – написала премьер.

Напомним, в начале июня Свириденко сообщала, что Украина и США обсуждают запуск минерального фонда уже в этом году, а его первое заседание ожидается уже в июле

Также в середине июня западная пресса писала, что Киев начал готовить тендер на разработку крупнейшего в стране литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.

Отмечалось, что это первый реальный шаг в рамках недавнего соглашения с США, согласно которому половина доходов от добычи полезных ископаемых будет поступать в совместный американско-украинский фонд.

Подробнее об этом фонде мы писали в отдельном материале.