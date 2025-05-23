Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления в рамках ресурсного соглашения.

Об этом сообщила в Фейсбуке вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

"Последним шагом была дипломатическая нота от США. Сегодня получила ее от временной поверенной в делах США в Украине Джули Девис. Теперь можно официально считать, что фонд запущен. Есть равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладываются в восстановление и развитие нашего государства", - написала чиновница.

При этом, судя по соглашению, которое было подписано и обнародовано, реальная работа фонда может начаться только после того, как будет подписан основной документ - договор об ограниченном партнерстве, а также устав фонда. Однако до сих пор не было никакой информации о том, что эти документы были подписаны. 14 мая СМИ писали, что помимо рамочного договора с Вашингтоном о совместном распоряжении полезными ископаемыми и инфраструктурой Киев подписал дополнительные соглашения об украинских недрах.

На днях госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон не предоставляет Киеву никаких военных обязательств в рамках соглашения о совместном распоряжении полезными ископаемыми Украины.

"Страна" подробно рассказывала об этом фонде в отдельном материале.