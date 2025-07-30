Кабинет министров утвердил "Дия. Карту", на которую будут зачислять все государственные выплаты.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

На карту можно будет получать следующие выплаты:

по программе "єМалятко",

по программе "єКнига",

по программе "Ветеранский спорт",

по программе "Пакунок школяра",

выплаты по военным облигациям,

пособия по безработице,

поддержку внутренних переселенцев,

пенсии,

денежную помощь.

"Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - написала Свириденко.

На днях мы сообщали, что компания "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для некоторых популярных маршрутов, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. С 1 августа функцию введут в тестовом режиме. При этом покупка билетов на рейсы с такой опцией через кассы будет недоступно.

Также мы писали, что с 1 июля в приложении государственных услуг "Дия" стартовало декларирование для физических лиц - предпринимателей 3-й группы.