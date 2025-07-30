Кабмин утвердил единую карту для получения всех госвыплат
Кабинет министров утвердил "Дия. Карту", на которую будут зачислять все государственные выплаты.
Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.
На карту можно будет получать следующие выплаты:
- по программе "єМалятко",
- по программе "єКнига",
- по программе "Ветеранский спорт",
- по программе "Пакунок школяра",
- выплаты по военным облигациям,
- пособия по безработице,
- поддержку внутренних переселенцев,
- пенсии,
- денежную помощь.
"Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - написала Свириденко.
На днях мы сообщали, что компания "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для некоторых популярных маршрутов, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. С 1 августа функцию введут в тестовом режиме. При этом покупка билетов на рейсы с такой опцией через кассы будет недоступно.
Также мы писали, что с 1 июля в приложении государственных услуг "Дия" стартовало декларирование для физических лиц - предпринимателей 3-й группы.