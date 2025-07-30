Для выплат утвердили единую карту. Фото: Телеграм

Кабинет министров утвердил "Дия. Карту", на которую будут зачислять все государственные выплаты.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

На карту можно будет получать следующие выплаты:

  • по программе "єМалятко",
  • по программе "єКнига",
  • по программе "Ветеранский спорт",
  • по программе "Пакунок школяра",
  • выплаты по военным облигациям,
  • пособия по безработице,
  • поддержку внутренних переселенцев,
  • пенсии,
  • денежную помощь.

"Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - написала Свириденко.

На днях мы сообщали, что компания "Укрзализныця" вводит верификацию через "Дія.Підпис" для некоторых популярных маршрутов, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. С 1 августа функцию введут в тестовом режиме. При этом покупка билетов на рейсы с такой опцией через кассы будет недоступно.

Также мы писали, что с 1 июля в приложении государственных услуг "Дия" стартовало декларирование для физических лиц - предпринимателей 3-й группы.

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