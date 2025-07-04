С 1 июля в приложении государственных услуг "Дия" стартовало декларирование для физических лиц - предпринимателей 3-й группы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Подать декларацию можно в несколько кликов - нужно только внести доход за ІІ квартал, а "Дия" сама подсчитает налоги и подтянет предыдущие показатели.

Декларацию могут подать ФЛП 3-й группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников.

В "Дие" можно уплатить такие налоги:

единый налог – 5% дохода;

военный сбор - 1% дохода;

ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты.

Военный сбор будет начислен автоматически в соответствии с доходом человека. Если ФЛП освобождено от его уплаты, следует просто указать 0.

Подавать декларацию можно до 11 августа.

Ранее мы сообщали, что с лета в "Дие" стал платным шеринг документов для банков и других учреждений. За подключение к сервису банки однократно взимают плату в размере 21 617 гривен.

Также власти анонсировали, что в "Дие" появятся электронные документы об образовании - от школьного аттестата до диплома о научной степени.