На сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения электронного документа об образовании. Благодаря этому все дипломы граждан теперь будут в цифровом формате.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Порядок определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, что подтверждает получение лицом определенного образовательного уровня и/или присуждение лицу определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования на соответствующем уровне", - сказано в публикации Мельничука.

Его информацию дополнил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, е-документ - это электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:

создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО);

содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);

доступен через приложение и портал "Дия".

Все документы будут доступны онлайн. Причем электронная версия позволит восстановить права на обучение и работу без физического диплома в случае его утери из-за войны или по другим причинам.

Зимой сообщалось, что в "Дие" появятся медицинские уведомления, в том числе электронные направления к врачу и рецепты на лекарства.

Также в приложении после масштабной кибератаки на госреестры снова стали отображаться свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.