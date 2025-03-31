Европейская бизнес-ассоциация сообщила, что Кабинет министров не реализовал норму, по которой призванных в армию после 18 мая 2024 года работников включают в общее количество военнообязанных.

Об этом сказано в публикации на сайте ЕБА.

28 февраля 2025 года правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, приняв постановление №233. Согласно обновлениям, в общее количество военнообязанных работников теперь включают тех, кто был призван на военную службу после 18 мая 2024 года. Однако, как заявляют компании - члены ЕБА, эти изменения еще не отражены на портале "Дия".

"Отсутствие технической возможности корректно отразить общее количество военнообязанных оказывает непосредственное влияние на размер квоты – количество работников, которых компании могут забронировать. Это особенно критично для предприятий, где мобилизованы уже более 30% военнообязанных. Такая ситуация может оказывать негативное влияние на стабильность работы бизнеса и эффективность производственных процессов", - сообщают в EБA.

Ассоциация просит доработать цифровые решения, которые обеспечили бы корректное отображение военнообязанных на портале "Дия" в соответствии с действующим законодательством, учитывая работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года. Также она выразила надежду, что соответствующие изменения удастся внести в ближайшее время, так как после 31 марта предыдущие статусы критичности предприятий теряют свою актуальность. То есть бизнес ожидает перезагрузка всего процесса бронирования.

"Поэтому, по мнению экспертов ассоциации, крайне важно доработать систему таким образом, чтобы все предусмотренные законом возможности, касающиеся процесса определения критических предприятий и бронирования, были доступны для пользователей", - подчеркивают в пресс-службе ЕБА.

Напомним, что сегодня - последний день бронирования по-старому, и уже завтра все полученные ранее отсрочки сгорают. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Мы также сообщали, что военкомам все труднее проводить мобилизацию. Суды даже оправдывают их в случае невыполнения плана мобилизации.