Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в приложение государственных услуг "Дия".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, правительство утвердило изменения в постановлении. Минцифры начинает работу над проектом совместно с Министерством охраны здоровья.

После ее окончания в "Дию" будут поступать следующие уведомления:

о номере рецепта и коде погашения;

коде направления к врачам;

запросах на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.п.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров Украины постановил, что в приложении госуслуг "Дия" можно будет выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию онлайн. Также в приложении можно будет изменить данные о себе в Единой системе охраны здоровья, например, указать новые номер телефона или место жительства.

Также мы писали, что правительство запустило "Дия.Карту" для получения государственных выплат.