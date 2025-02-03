Рецепты на лекарства и направления к врачу. В "Дие" появятся медицинские уведомления
Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в приложение государственных услуг "Дия".
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, правительство утвердило изменения в постановлении. Минцифры начинает работу над проектом совместно с Министерством охраны здоровья.
После ее окончания в "Дию" будут поступать следующие уведомления:
- о номере рецепта и коде погашения;
- коде направления к врачам;
- запросах на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.п.
Напомним, в прошлом году Кабинет министров Украины постановил, что в приложении госуслуг "Дия" можно будет выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию онлайн. Также в приложении можно будет изменить данные о себе в Единой системе охраны здоровья, например, указать новые номер телефона или место жительства.
Также мы писали, что правительство запустило "Дия.Карту" для получения государственных выплат.