За 3,5 года с момента масштабного российского вторжения в Украине за государственный счет обеспечили жильем только 63 внутренних переселенцев, хотя за это время было подано 528,9 тысяч запросов с пометкой "жилищные нужды".

Об этом свидетельствует Единая база данных внутренне перемещенных лиц. На статистику обратило внимание издание "Экономическая правда".

По состоянию на август 2025 года в реестре значится почти 220 тысяч активных заявлений с пометкой "жилищные нужды".

При этом Министерство развития общин и территорий приводит другие показатели: по состоянию на 31 декабря 2024 года 23,1 тысяч внутренне перемещенных лиц стоят в очереди на временное жилье, тогда как фактически были обеспечены жильем за 2022-2024 годы 4,2 тысячи человек.

При этом только в 2022 году выплаты на проживание ВПЛ обошлись бюджету в 53,5 миллиарда гривен.

Отметим, что в Офисе президента недавно пообещали помощь материально украинским беженцам, которые вернутся из Польши. Речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку.

Напомним, зимой стало известно о введении для ВПЛ субсидий на аренду жилья.