В Украине с 29 января переселенцы начнут получать субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-центр Министерство социальной политики Украины.

По информации, инструмент направлен на помощь украинцам, которые из-за войны оставили свои дома и сталкиваются с финансовыми трудностями при аренде жилья в других регионах страны.

Минсоцполитики опубликовало список ВПЛ, которые смогут претендовать на помощь. Ими стали:

те, кто выехал из оккупированных регионов или из зон боевых действий, а их жилье было уничтожено или непригодно для проживания;

семьи с доходом меньше 5 840 гривен;

те, кто арендует жилье и тратит на него существенную часть своих доходов — более 20%.

Также в пресс-службе отметили, что субсидия будет предоставляться при условии, если:

арендатор и арендодатель не являются родственниками;

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Убежище".

При этом уточняется, что семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на услуги ЖКХ.

Не так давно Денис Шмыгаль писал о том, что в январе начинается прием заявок от внутренних переселенцев для получения субсидии на аренду жилья.