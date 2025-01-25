В Украине переселенцы начнут получать субсидию на аренду жилья. Фото: Открытые источники

В Украине с 29 января переселенцы начнут получать субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-центр Министерство социальной политики Украины.

По информации,  инструмент направлен на помощь украинцам, которые из-за войны оставили свои дома и сталкиваются с финансовыми трудностями при аренде жилья в других регионах страны.

Минсоцполитики опубликовало список ВПЛ, которые смогут претендовать на помощь. Ими стали:

  • те, кто выехал из оккупированных регионов или из зон боевых действий, а их жилье было уничтожено или непригодно для проживания;
  • семьи с доходом меньше 5 840 гривен;
  • те, кто арендует жилье и тратит на него существенную часть своих доходов — более 20%.

Также в пресс-службе отметили, что субсидия будет предоставляться при условии, если:

  • арендатор и арендодатель не являются родственниками;
  • арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;
  • арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Убежище".

При этом уточняется, что семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на услуги ЖКХ.

Не так давно Денис Шмыгаль писал о том, что в январе начинается прием заявок от внутренних переселенцев для получения субсидии на аренду жилья.

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