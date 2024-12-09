Зеленский подписал закон о приоритетном праве выплат по "еВосстановлению" для переселенцев
Переселенцы получат приоритетное право на выплату компенсации за уничтоженное имущество по программе "еВосстановление".
Соответствующий закон № 4114-IX подписал Владимир Зеленский, о чем сообщает Верховная Рада.
Среди переселенцев в первую очередь помощь будут получать:
- лица пенсионного возраста;
- граждане, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью;
- одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет;
- лица с инвалидностью ІІІ группы.
На эту программу планируют дополнительно выделить 15 миллиардов гривен остатка бюджетных средств с 2024 года.
Недавно в "Слуге народа" сообщили о провале государственной политики в вопросе помощи переселенцам. По словам Елены Шуляк, выплаты для переселенцев копеечные.
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