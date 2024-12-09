Переселенцы получат приоритетное право на выплату компенсации за уничтоженное имущество по программе "еВосстановление".

Соответствующий закон № 4114-IX подписал Владимир Зеленский, о чем сообщает Верховная Рада.

Среди переселенцев в первую очередь помощь будут получать:

лица пенсионного возраста;

граждане, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью;

одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы.

На эту программу планируют дополнительно выделить 15 миллиардов гривен остатка бюджетных средств с 2024 года.

Недавно в "Слуге народа" сообщили о провале государственной политики в вопросе помощи переселенцам. По словам Елены Шуляк, выплаты для переселенцев копеечные.

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Российские войска продвинулись к югу от Великой Новосёлки. На Времьевском выступе образовался "карман", в который попадают села Сторожевое и Макаровка. Также россияне продвинулись в Торецке и к югу от Покровска, зайдя дальше вглубь села Шевченко и приблизившись к нему дополнительно с юго-востока (со стороны деревни Новый Труд).

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