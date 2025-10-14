Анализируем итоги 1329-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ захватила Терновое на юго-востоке Днепропетровской области, сообщает DeepState.

Обостряется ситуация под Покровском, о чем недавно уже писали украинские военные.

Боец с позывным "Мучной" сообщает, что россияне смогли продвинуться и закрепиться на новых позициях западнее города, ближе к железнодорожному полотну.

"Там они обустроились в опорном пункте прямо перед лесополосой, удобная точка, кстати, с которой они могут прикрывать своё дальнейшее движение. Вероятно, в ближайшее время попытаются подтянуться дальше на север с целью взять под контроль выход на трассу Е50 — логистический узел, который для них имеет значение", - пишет военный.

По его словам, в самом Покровске продолжаются тяжёлые бои, в частности - в западной части города, где противник пытается закрепиться в частном секторе. "Ему удалось немного продвинуться вперёд, однако остальные участки — это серая зона, где контроль колеблется буквально от улицы к улице. Бои локальные, но очень плотные — ситуация напряжённая", - добавляет военный.

Также россияне начали штурм Мирнограда с востока, как свидетельствуют данные из разных источников.

Минобороны РФ заявляет о захвате села Балаган на подступах к городу. По карте Deep State, оно остается под контролем ВСУ. "Мучной" пишет, что вокруг Балагана идут бои, и там назревает "локальная ж...па".

"Линия фронта становится менее стабильной и вскоре возможны перемещения наших подразделений на усиленные/резервные позиции", - добавил военный.

Deep State сообщает также о продвижении россиян в районе Шандриголово севернее Лимана Донецкой области.

По данным "Мучного", на том же участке идут бои за село Заречное. Также он указывает, что дроны на оптоволокне начали активнее поражать цели в самом Лимане.

Также Deep State пишет, что уточнил линию фронта в селе Малые Щербаки в Запорожской области, об освобождении которого вчера заявило одно из подразделений ВСУ.

В то же время на карте DeepState село сейчас не обозначено как освобожденное - большая его часть находится в серой зоне.

Сегодня ночью снова наносились удары по объектам энергетики в Украине. В Харькове после вчерашних вечерних ударов провали свет и вода.

В Черниговской области был прилет по топливному объекту, который вызвал масштабный пожар. Кроме того, россияне били по железной дороге в Кировоградской области, что вызвало остановку движения многих пригородных поездов.

Сегодня вечером вновь в Украине введены аварийные отключения электроэнергии в Сумской, Днепропетровской и части Киевской областей. Также начались перебои с электрикой в столичном метро, что уже вызвало там коллапс из-за опозданий поездов, написали столичные паблики - но в метрополитене это опровергли.

Сколько "Томагавков" могут дать Украине?

США завтра сделают важное объявление о поставках вооружения Украине, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним, сейчас обсуждается передача Украине "Томагавков". В США уже находится делегация Ермака, Умерова и Свириденко, а Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу, что уже подтвердил и он сам, и Дональд Трамп.

При этом пока неясно, будут ли предоставлены "Томагавки". Западная пресса пишет о том, что влияния на войну они в целом большого не окажут.

Бывший сотрудник Пентагона и военный аналитик Марк Кансиан подсчитал для газеты Financial Times., что у США есть около 4150 "Томагавков", но Украина сможет получить очень мало таких ракет.

"США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет "Томагавк", закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 "Томагавков" в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся "Томагавки" для нанесения удара по венесуэльской территории", - пишет FT.

Директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что Вашингтон мог бы выделить Украине от 20 до 50 "Томагавков", но это все равно "не окажет решающего влияния на динамику войны".

Эксперты считают, что эти ракеты в случае передачи "будут иметь очень ограниченные возможности, определенно недостаточные для того, чтобы обеспечить длительные, глубокие атаки на Россию".

Украинский чиновник заявил, что, по мнению Киева, Трамп сейчас как никогда близок к поставке ракет, хотя решение еще не принято. Президент США хочет больше узнать о том, как Киев планирует их использовать.

Из российского лагеря тем временем продолжают поступать предупреждения о том, что передача этих ракет может привести к эскалации.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат! Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - сказал президент Беларуси Лукашенко. Ранее он называл идею с "Томагавками" блефом со стороны Трампа.

В то же время в России также высказывали опасения насчет ядерной эскалации, что может звучать как предупреждение в адрес Штатов - а значит, вероятность предоставления "Томагавков" Москва оценивает как высокую.

Детальнее о том, каким может быть ответ Кремля, мы писали здесь.

Прогнозы на окончание войны

На фоне вероятной эскалации войны в Украине - в случае предоставления Киеву "Томагавков" и ответа на это России - от украинских политиков неожиданно стали звучать другие сигналы. А именно - о скорой остановке войны.

Активизировала эту дискуссию Юлия Тимошенко. На днях она заявила, что конец войны "не за горами".

"Я хочу выразить слова поддержки всем кто пострадал сегодня от очередных вражеских ударов. Держитесь, мои дорогие. Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", - сказала Тимошенко в эфире "Украинского Радио".

А сегодня нардеп Бужанский заявил, что надеется на завершение боевых действий до конца ноября.

Он говорит, что у многих представителей депутатского корпуса в последнее время "появляются инсайды о параметрах окончания войны", но открытый вопрос, оправдаются ли они.

"Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе. Тем более, что мы видели триумфальный успех Трампа в Газе. Обе стороны и ХАМАС, и Израиль объявили об окончании войны. Израильские заложники освобождены, Израиль вывел войска из Сектора Газа и выпустил палестинцев. Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он "замирил" Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в течение ближайших нескольких месяцев", - заявил Бужанский.

Напомним, что примерно месяц назад уже был всплеск таких прогнозов. Их озвучивали близкий к Банковой нардеп Федор Вениславский и еще один "слуга народа" Дмитрий Черный.

Вениславский прогнозировал, что война может закончиться через "пару месяцев максимум", а Черный, что "отсчет пошел на недели", и скоро могут быть объявлены новые выборы (что невозможно без отмены военного положения).

В то же время источники "Страны" в правящей партии сомневались в скором окончании войны и говорили, что для этого нужно согласие Зеленского на вывод войск из Донбасса (чего требует Путин), но такого согласия президент не дает, и недавно он подтвердил это депутатам на заседании фракции.

Одновременно в Украине нарастают проблемы с финансированием войны в следующем году, и ее остановка в той или иной форме не исключена в том числе по этой причине. Детальнее о проблемах с деньгами на оборону мы писали здесь.

Нардеп Гончаренко со ссылкой на свои источники пишет, что еще один признак скорого окончания войны - смещение с поста мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Конец войны действительно уже на горизонте, и вся эпопея с Трухановым — это ещё одно доказательство этого. Зеленскому нужно подготовиться к выборам, и Одесса — это большая электоральная база для него, один из решающих факторов для переизбрания нашего мощного лидера на будущих выборах", - написал Гончаренко.

О снятии Труханова - и связано ли оно с окончанием войны - мы детальнее расскажем ниже.

Увольнение Труханова

Сегодня Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. СБУ сообщила, что получила доказательства наличия у него гражданства России. А именно - загранпаспорта РФ, выданного Труханову в 2015 году.

И, хотя сам одесский мэр наличие гражданства России отрицает, это означает, что теперь он, согласно закону о местном самоуправлении, автоматически теряет должность мэра города.

Кто теперь будет управлять Одессой? Есть два варианта.

Первый - и.о. мэра становится секретарь горсовета, представитель "слуг народа" Игорь Коваль.

Второй - будет создана городская военная администрация. Зеленский сегодня уже поручил главкому ВСУ Сырскому и Одесской ОВА подготовить соответствующее представление.

Один из кандидатов на должность главы городской военной администрации - заместитель главы ОВА Алексей Химченко. Другой кандидат - нынешний глава Днепропетровской ОВА Лысак, который сегодня присутствовал на совещании у Зеленского по этому вопросу. И которого президент поблагодарил за результаты, достигнутые в Днепропетровской области.

Тучи над Трухановым начали сгущаться уже давно. Еще во времена Петра Порошенко против мэра были возбуждены уголовные дела со стороны НАБУ. В политических кругах тогда бытовала версия, что убрать Труханова с поста мэра настоятельно рекомендуют американцы, которые подозревают его в связях с организованной преступностью.

Однако Труханов сумел наладить тесный контакт с Порошенко и на своем посту удержался.

После прихода к власти Зеленского некоторое время его отношения с мэром Одессы были довольно напряженные, однако резкое падение рейтинга "Слуги народа" заставило Банковую накануне местных выборов 2020 года сделать ставку на Труханова и его партию "Доверяй делам" в противостоянии с набиравшей силу ОПЗЖ.

Труханов сумел сохранить пост мэра на выборах, хотя его отношения с Банковой были непростые, как и у мэров других крупных городов: Офис президента был настроен полностью подмять под себя довольно большие денежные потоки, которые шли через местные бюджеты.

Впрочем, умение договариваться с любой властью у Труханова всегда было на высоком уровне, поэтому убрать его оказалось не так просто. Он установил многоуровневые коммуникации с Киевом. С одной стороны, договаривался с влиятельным заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, куратором "большой стройки" (и несколько близких к Труханову компаний получили крупные подряды на строительство дорог). С другой стороны, установил коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком через одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, которого, как считалось, Банковая тогда поставила "смотрящим" за Одессой.

Затем началась полномасштабная война, и Труханов стал позиционировать себя как ключевой элемент стабильности украинской власти в Одессе, где до войны были сильны пророссийские настроения. На время его оставили в покое, но в 2023 году над ним вновь сгустились тучи.

В начале мая 2023 года по одному из коррупционных дел его отправили под стражу. И хотя вскоре он вышел под залог, сигнал был вполне отчетливый. Еще ранее уголовное дело было заведено и на упомянутого выше Кауфмана. Причем фигурантами по этому делу проходили заместители Труханова.

Также к тому времени был отправлен в отставку Кирилл Тимошенко.

Однако, как писала "Страна", тогда Труханов смог удержаться на своем посту благодаря заступничеству начальника ГУР Кирилла Буданова.

Но вскоре у мэра появилась новая проблема. Имя у этой проблемы было Олег, а фамилия Кипер.

Бывший прокурор Киева Олег Кипер был назначен главой Одесской ОВА в конце мая 2023 года. В отличие от прежних руководителей Одесской обладминистрации он имел широкие политические амбиции (поговаривали, что он сам был не прочь стать мэром Одессы), которые подкреплялись близостью к влиятельному главе Офиса президента Ермаку.

И ситуация для Труханова начала постепенно усложнятся. Тем более что Банковая в целом взяла курс на подчинение себе местного самоуправления.

В публичную плоскость конфликт между главой ОВА и мэром вышел на фоне истории с переименованием улиц и сносом памятников. Кипер продвигал тему тотального искоренения "имперского наследия", против чего были многие одесситы. И Труханов тоже выступил против. В ответ люди Кипера подняли тему российского гражданства Труханова.

С тех пор противостояние нарастало. И, в последнее время, положение Труханова резко ухудшилось.

Во-первых, упало влияние на президента Кирилла Буданова. Более того, на фоне слухов о его политических амбициях в ОП его стали воспринимать не столько как соратника, сколько как конкурента. Соответственно, это отражается и на тех фигурах, которых Буданов внутри системы власти поддерживал, в том числе на Труханове.

Во-вторых, параллельно был запущен слух о сближении Труханова с Валерием Залужным - самым опасным потенциальным конкурентом Зеленского на выборах президента.

Противники Труханова начали продвигать на Банковой тему политической угрозы со стороны Труханова, которую нужно срочно нейтрализовать, устранив его с поста мэра. Самый простой способ - лишить его гражданства. Тем более что эта схема уже была неоднократно опробована на других политиках.

И, как видим, Зеленский указ подписал.

Отставка Труханова, который управлял Одессой 12 лет, знаменует собой важный этап в процессе концентрации власти Зеленским.

Местное самоуправление в этом плане для него было всегда проблемой. Мэры на местах обладали авторитетом и популярностью нередко большей, чем центральная власть. Распоряжались немалыми бюджетами. Что Банковую сильно раздражало, так как там хотели сами сесть на эти потоки.

Но до войны ничего особо с этим Зеленским поделать не мог.

К моменту местных выборов 2020 года рейтинг его партии "Слуга народа" настолько упал, что ОП был вынужден почти повсеместно войти в альянс с политсилами местными элитами на правах младших партнеров (и Одесса в этом плане, как мы писали выше, была типичным примером). И даже в родном городе президента Кривом Роге кандидат от "слуг" проиграл представителю ОПЗЖ.

После начала полномасштабной войны власть президента заметно укрепилась, и он стал постепенно демонтировать барьеры, которые мешали ему чувствовать себя полновластным хозяином Украины.

Крупнейшие телеканалы были объединены в телемарафон, олигархи и оппозиция помножены на ноль, любому неугодному угрожали санкции СНБО или лишение гражданства (и то и другое вступает в силу немедленно, без решение суда). Не забыл Зеленский и о местном самоуправлении – ряд наиболее строптивых мэров (например, Чернигова) были отстранены от исполнения обязанностей. Банковая также начала политическую войну с мэром Киева Кличко.

Летом была попытка поставить под свой контроль антикоррупционные органы – созданные Западом для надзора и влияния на украинскую власть. Однако она провалилась из-за давления Европы и внутренних протестов. Зеленский был вынужден отступить (в том числе и чуть притормозить проект по отставке Кличко из-за намеков с Запада), но общую стратегию не поменял. Как мы уже писали, он готовит контрудар по НАБУ и САП, да и про Кличко не забыл – накаты на него продолжаются.

И в этом контексте лишение гражданства Труханова крайне показательно.

С одной стороны, понятно почему именно он был выбран демонстративной жертвой. В Украине его многие считают "пророссийским". Вряд ли будет его (в отличие от Кличко) защищать и Запад, из-за давних подозрений в связях с организованной преступностью.

С другой стороны – Труханов все ж таки очень влиятельный человек и в городе, и в масштабах страны. Кроме того, все последние годы он был подчеркнуто лоялен Зеленскому. Поэтому сегодняшний указ - это сигнал всему самоуправлению, что точно также в один момент могут покончить с любым мэром какой бы поддержкой у себя в городе он не пользовался и насколько лоялен он не был бы к самому Зеленскому.

Как мы уже писали выше, ряд наблюдателей (да и сам Труханов) увидели в сегодняшнем указе "подготовку к выборам", исходя из популярных в последнее время в украинских политических кругах слухов о скором завершении войны. То есть, по этой логике, Труханова лишили гражданства, чтоб он и сам не мог баллотироваться на выборах, и потенциальным противникам Зеленского (вроде Залужного или Буданова, к которому считался близким Труханов) своим городским админресурсом не помогал.

Впрочем, выборы пока крайне туманная перспектива. Более очевиден другой процесс – выстраивание Зеленским системы полного контроля над политическими процессами в стране. И в этих планах "приручение" местного самоуправления играет очень большую роль.