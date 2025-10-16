Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства - это атака на демократические ценности.

Такое мнение о событиях вокруг Южной Пальмиры высказал авторитетный британский консервативный журнал The Spectator.

"За одну неделю Киев начал тройную атаку на Одессу: на её язык, историю и избранную власть. Город, который почти четыре года подвергался беспощадным бомбардировкам и обеспечивал безопасность на морском фронте Украины, теперь оказался в осаде собственной столицы. Самым поразительным из этих действий против Одессы стало решение президента Владимира Зеленского лишить Геннадия Труханова, трижды избиравшегося мэром города, украинского гражданства и должности. Без судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры президент подписал указ о лишении его гражданства. Статья 25 Конституции Украины прямо запрещает лишать гражданина гражданства. Даже в условиях военного положения это вопиющее нападение на демократию", - пишет издание.

Оно полагает, что таким образом президент "расчищает поле боя от конкурентов на фоне растущих призывов к проведению выборов", а также посылает сигнал другим мэрам: новая игра — лояльность по указке".

Также The Spectator напомнил о санкциях против многих политиков - конкурентов Зеленского, закрытии телеканалов, давлении на критиков коррупции и роспуск партий.

"То, что начиналось как военная необходимость, теперь воспринимается как политическая стратегия: ограничение общественной жизни, целенаправленное подавление инакомыслия. В стране, которая заявляет о своей борьбе за свободу, демократию и верховенство закона, подобные шаги воспринимаются как сигнал тревоги", - говорится в статье.

Ранее лишение гражданства Труханова критиковал немецкий Der Spiegel, приведя в материале аргументы журналиста Христо Грозева о фальшивости российского паспорта мэра, опубликованного СБУ.



А вчера российское оппозиционное издание The Insider назвало подделкой российский загранпаспорт мэра Одессы, на основании которого его лишили гражданства.