Сегодня вечером бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение прямо на парковке комплекса отдыха "Арк Спа". Двое его заместителей также получили подозрения.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, подозрение было вручено по статье о служебной халатности, повлёкшей смерть человека. (ч.3 ст. 367).

"По данным собеседников, вечером 28 октября Труханову и его 7-ми подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после трагедии с водой в Одессе. Также вручили ходатайство о применении меры пресечения", - пишут украинские издания.

Речь идет о непринятии мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября. Тогда в результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек.

При этом у сотрудников мэрии в настоящее время проходят обыски, а завтра ожидается избрание меры пресечения.

Кому вручили подозрения:

Геннадий Труханов,

Анна Позднякова, заместитель мэра по ЖКХ,

Валерий Силин, заместитель мэра,

Вадим Тодийчук, директор КП "Городские дороги",

Леонид Гребенюк, директор департамента городского хозяйства.

Ранее мы писали, что Труханову, которого лишили гражданства Украины, готовят новое подозрение. Сообщалось, что оно касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

Напомним, бывший градоначальник Одессы уже освободил кабинет мэра и вывез оттуда все вещи.