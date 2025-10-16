Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что у жены главы Одесской ОВА Олега Кипера до сих пор действительный паспорт гражданки РФ.

Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, Ирина Кипер обновила российский паспорт в 2020 году и получила права.

"Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли", – подчеркнул Труханов.

Он также заявил, что Ирина Кипер имеет счет в заграничном банке на девичью фамилию, ведет бизнес в России и платит там налоги.

Комментируя эти заявления, глава Одесской ОВА Кипер признал, что его жена имела российское гражданство. Однако утверждает, что 25 марта 2022 года она получила украинский паспорт и отказалась от российского.

Напомним, Труханов был вчера лишен украинского гражданства и отстранен от должности мэра на основании информации СБУ, что у него есть российское гражданство.

При этом вчера и сегодня ряд СМИ написали, что опубликованный СБУ скан "российского паспорта Труханова" - подделка.

В феврале 2023 года "Радио "Свобода" опубликовало расследование "Схем", в котором, со слов Олега Кипера, говорилось, что его жена "летом сменила российское гражданство на украинское".

В то же время "Схемы" установили, что на момент публикации (февраль 2023 года) официальные органы РФ учитывают российский паспорт супруги Кипер как действительный.

Тем временем СМИ пишут, что Труханову готовят новое подозрение, отложив дело о госизмене.