Сегодня Высокий суд Англии постановил, бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить финучреждению свыше 3 миллиардов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек после того, как в июле этого года их признали виновными в совершении масштабного мошенничества против банка.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Основная сумма ущерба, который должен быть уплачен "Приватбанку", определена судом в размере почти 1,8 миллиарда долларов. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере около 1,2 миллиарда и сделать авансовый платеж для покрытия расходов банка в размере 76 400 000 фунтов стерлингов (99 575 371 долларов).

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой дать разрешение на апелляцию по поводу вынесенного решения и остановить его исполнение до её рассмотрения. Однако оба ходатайства были отклонены. Таким образом, все указанные суммы должны быть уплачены до 24 ноября, а в случае неуплаты в дальнейшем на них будут начислять проценты. Если эти суммы не будут уплачены добровольно, "Приватбанк" безотлагательно приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников. Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте с декабря 2017 года.

