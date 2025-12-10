Лица, планировавшие атаковать дом бизнесмена Тимура Миндича в Израиле, по ошибке зашли в стоявший рядом особняк олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил в своем телеграм-канале народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко.

Так парламентарий объяснил противоречия между заявлениями Коломойского и израильской полиции о покушении на Миндича.

"Дома Миндича и Коломойского стоят буквально друг против друга. Преступники перепутали дом и зашли не в тот дом. В доме Коломойского они столкнулись с горничной, на которую напали с ножом. В результате ее еле смогли спасти. Поэтому формально это было покушение на горничную, но фактически на Миндича", – написал Гончаренко.

Ранее в полиции Израиля сообщили, что не располагают данными о покушении на украинского бизнесмена Тимура Миндича.

"У полиции Израиля нет информации об этом", – сказал представитель пресс-службы ведомства майор Михаил Зингерман.

Представитель полиции отметил, что у правоохранителей "нет подтверждений" заявлению Коломойского.

Напомним, сегодня Игорь Коломойский в зале Шевченковского районного суда Киева сделал заявление о попытке покушения на бизнесмена Тимура Миндича в Израиле. Другие детали Коломойский пообещал рассказать позже на судах завтра и послезавтра.

В то же время источники в окружении Миндича заявили "Стране", что никакого покушения не было, а также сказали, что "жизни и здоровью Миндича ничего не угрожает".

Как мы писали, после выезда из Украины Миндич улетел в Израиль. В Государственной погранслужбе сообщали, что он сумел выехать за границу как отец троих несовершеннолетних детей, то есть по украинскому паспорту.