Состоящие в рядах ВСУ активисты и политики требуют физической расправы над гражданскими с одесского рынка "7-й километр", которые выгнали военкомов и разбили их машину.

Соответствующие публикации появились в соцсетях.

Так, командир батальона БпЛА "Люфтваффе" Николай Колесник (также известный как Тайсон) предложил ударить по рынку дронами, а потом выстрелить по торговой площадке из РСЗО.

"Можем предоставить поддержку правоохранителям против пророссийских организованных элементов с рынка "7-й километр". Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом, для особенно агрессивных, для успокоения, отработаем Vampirе (чешская РСЗО - Ред.)", – написал Колесник-Тайсон.

Командир медслужбы батальона "Да Винчи", депутат Киевского горсовета от партии "Голос" Алина Михайлова призвала военкомов стрелять на поражение по тем, кто им противится. А СБУ порекомендовала "поставить петушню раком с физиологическими мерами педагогической коррекции поведения".

"Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не достали штатное табельное оружие, как того требует устав, и не сделали дополнительных отверстий в этих петухах, если не из чувства достоинства, то хотя бы из инстинкта самосохранения", – добавила Михайлова.

По мнению депутата, если не применять таких мер, "непонятно, за счёт чего/кого вы хотите удержаться в этой войне?"

Напомним, что это не первая волна призывов избивать и стрелять в сограждан, сопротивляющихся ТЦК – в феврале подобные заявления уже звучали в связи со стрельбой по военкомам в Пирятине.

Незадолго до инцидента на рынке "7-й километр" полиция и ТЦК напали на раненого военного в Одессе.