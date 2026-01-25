Россияне ударили беспилотниками типа "Шахед" по вертолетам в районе Кропивницкого. Это первый случай использования РФ дронов, управляемых через спутниковую связь Starlink.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил советник министра обороны Украины в сфере технологического развития Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он публикует видео с поражением вертолетов из российских телеграм-каналов. Эксперт делает вывод, что это первые "Шахеды", которые управлялись через Starlink.

"На изображении мы видим автоматическое обнаружение цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было ни одного БпЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы наблюдаем первое применение беспилотников "Шахед" со "Старлинком". Эти беспилотники на ручном управлении летали почти над землей, чтобы их не засекли РЛС", - пишет Бескрестнов.

Напомним, на днях Бескрестнов сообщил, что российские военные в скором времени могут научиться управлять "Шахедами".

"Когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", – говорил Бескрестнов.

Ранее он рассказывал, что российские "Шахеды" начали активнее разбрасывать по Украине противотанковые мины из-за обилия снега, который маскирует боеприпасы.