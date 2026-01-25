На этой неделе Россия применила по Украине существенно больше ракет и дронов, чем на предыдущей.

Это следует из цифр, которые в своём телеграм-канале приводит президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на этой неделе Украину атаковали 1700 ударных БПЛА и 69 ракет.

"Главные цели, куда сейчас бьёт Россия, - наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома", - заявил сегодня Зеленский.

В минувшее воскресенье Зеленский заявлял о 1300 дронах и 29 ракетах.

Также с начала января неизменно возрастает число применяемых беспилотников. На позапрошлой неделе дронов было 1100.

Ещё неделей ранее дронов было 1070. То есть в конце января их стало на 59% больше, чем запускалось в начале (рост с 1070 до 1700).

Напомним, западные СМИ пишут, что, учитывая продолжающиеся обстрелы, никаких признаков компромисса на встрече в пятницу делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, где обсуждалось урегулирование российско-украинского конфликта, достигнуто не было.

Между тем, после второго дня переговоров в субботу представители украинской и российской делегаций отметили прогресс и договорились о продолжении переговоров на следующей неделе.