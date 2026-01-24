Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона завершены.

Об этом пишут украинские и российские СМИ.

Сообщается, что переговоры продолжались около трёх часов.

Кроме того, переговоры продолжатся на следующей неделе в ОАЭ, пишет корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, которые позитивно оценили ход переговоров.

"Украинские официальные лица сообщили мне, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Еще один раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - пишет Равид.

Наличие результатов на переговорах отметила и российская сторона.



"Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть", - заявил источник ТАСС в российской делегации.

Также он подтвердил информацию Axios, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби могут быть продолжен в ближайшие дни.

Между тем народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко отметил, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак ранее регулярно сливал в западную прессу ход переговоров. После его увольнения и исключения из состава делегации такие утечки прекратились.

"А вы заметили, что как только Ермак перестал участвовать в переговорах – не стало сливов в прессу? Ни для кого не секрет, что Ермак постоянно сливал информацию о переговорах и предложениях СМИ. Это очень сильно раздражало американцев и большая часть нелюбви к Ермаку была построена именно на этом", - пишет в своем телеграм-канале Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что переговорные команды на сегодняшней встрече обсуждали сразу несколько документов, касающихся территорий, гарантий и других аспектов.

Напомним, агентство Reuters пишет, что с учётом сегодняшних воздушных ударов по Украине никаких признаков компромисса на вчерашней встрече делегаций России, Украины и США в Абу-Даби достигнуто не было.

Подробнее о ситуации вокруг переговорного процесса мы писали в отдельном материале.