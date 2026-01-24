В Абу-Даби начался второй раунд переговоров делегаций США, Украины и России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Переговорные команды на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсуждают сразу несколько документов по миру в Украине, пишет российское госагентство ТАСС.

"И территории, и гарантии, и иные аспекты (обсуждаются - Ред.)", - уточнил источник ТАСС.

Делегации работают в гибридном формате: пленарные заседания чередуются с консультациями в более узких группах и двусторонними встречами. Все обсуждения проходят в закрытом формате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня на переговорах в ОАЭ Украину будут представлять: секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы ОП Сергей Кислица и глава Генштаба Андрей Гнатов.

Ранее заявлялось, что главным вопросом на встрече будет обсуждение требования РФ (которое, по данным СМИ, поддерживает и президент США Дональд Трамп) вывести украинские войска из Донецкой области.

Между тем агентство Reuters пишет, что с учётом сегодняшних воздушных ударов по Украине никаких признаков компромисса на вчерашней встрече делегаций России, Украины и США в Абу-Даби достигнуто не было.

Подробнее о ситуации вокруг переговорного процесса мы писали в отдельном материале.