Украине, возможно, придется смириться с навязанным миром. Для страны просматриваются два исхода, и оба негативные.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на экспертов.

В анализе с участием специалиста по Восточной Европе Герхарда Манготта и военного аналитика Маркуса Райснера говорится, что Киев оказался в стратегической дилемме без жизнеспособных вариантов.

По оценке авторов, ситуацию усугубляют внутренние проблемы, ослабление фронта и отсутствие поддержки со стороны США.

Манготт считает, что мирное соглашение возможно только при готовности Украины пойти на крайние уступки.

Речь идет о территориальных потерях, отказе от членства в НАТО и отказе от размещения иностранных войск. По его словам, пространства для маневра у украинского руководства практически нет.

Эксперт также оспаривает заявления европейских политиков о незначительных успехах российской армии. По его данным, за прошлый год Россия заняла около 6000 квадратных километров.

Это дорого обходится в людях и технике, но прогресс у РФ есть, отмечает он.

Продолжение же войны в таких условиях Манготт называет крайне рискованным. Россия готова подчинить этой цели почти все, а риск оперативного прорыва фронта сохраняется.

При этом Европа, якобы, не в состоянии в полной мере компенсировать снижение интереса США к конфликту.

Специалист уверен, что переговорная позиция Украины может со временем лишь ухудшаться. Ещё более неприемлемые требования России будут выдвинуты в любом случае, а затягивание войны приведет лишь к большим потерям.

Райснер добавляет, что Россия сейчас находится в наиболее выгодном положении. Европа внутренне разделена и испытывает дефицит военного производства, США отвлечены внутренними и внешними проблемами, а Украина, по его словам, живет "от зарплаты до зарплаты" и борется за выживание.

Китай же, оказывающий России масштабную поддержку, демонстрирует сопоставимую с РФ степень сплоченности.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом не смог договориться о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также по экономическому восстановлению страны.

В то же время бывший спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог считает, что если Украина переживёт зиму, преимущество будет на её стороне.