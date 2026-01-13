Российские "Шахеды" начали активнее разбрасывать по Украине противотанковые мины в виду обилия снега, который маскирует боеприпасы.

Об этом сообщает эксперт в области беспилотных систем Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, публикуя фото своём телеграм-канале.

Бескрестнов пишет, что иногда противник сбрасывает мины ПТМ-3 с магнитными детонаторами около места нанесения дронового удара, видимо, чтобы причинить ущерб прибывшим спасателям и правоохранителям.

Ранее Бескрестнов публиковал кадры, где на "Шахеде" впервые обнаружили переносной ЗРК.

Также мы публиковали фото излучателя для ослепления ПВО Украины на российских дронах, которое представил эксперт.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

